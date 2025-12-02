Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 2:16 PM IST

    അ​ഴി​മ​തി; 113 പേ​ർ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ, 371 പേ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു

    Uttar Pradesh,Arrested,Navy ship,Leaking details,Pakistan, ഉത്തർപ്രദേശ്, അറസ്റ്റ്, നേവി കപ്പൽ. ഉഡുപ്പി
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ 371 പേ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും 113 പേ​രെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് കേ​സു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​താ​യി അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ ചി​ല​രെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു. പ്ര​തി​രോ​ധം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ, ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നീ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൈ​കൂ​ലി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:government employeesbriberycorruption caseSaudi Arabia News
    News Summary - Corruption; 113 people arrested, 371 questioned
