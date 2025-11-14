Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:57 AM IST

    അ​ഴി​മ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ: ജ​നം ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും -അ​ഡ്വ. വി.​പി. റ​ഷീ​ദ്

    അ​ഴി​മ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ: ജ​നം ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും -അ​ഡ്വ. വി.​പി. റ​ഷീ​ദ്
    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ. വി.​പി. റ​ഷീ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ മു​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കൊ​ണ്ട് ജ​നം പൊ​റു​തി മു​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ. വി.​പി. റ​ഷീ​ദ് റി​യാ​ദി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​യ്യ​പ്പ​​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം പോ​ലും അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​രും സം​വി​ധാ​ന​വും കൂ​പ്പ് കു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ഘു​നാ​ഥ്‌ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ മെ​മ്പ​ർ അ​ഷ്‌​ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൻ​വ​ർ വാ​രം എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ചെ​ങ്ങ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​നീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​നി​ൽ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി​യു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി.​പി. റ​ഷീ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സ​തീ​ശ​ൻ പ​ച്ചേ​നി​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും നാ​ടി​നു​മു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സേ​വ​ന​വും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹാ​ഷിം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ്, സു​ജി​ത് തോ​ട്ട​ട, അ​ബ്​​ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ മോ​ചേ​രി, അ​ബ്​​ദു​ല്ല കോ​റ​ളാ​യി, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ ചെ​റു​പു​ഴ, ഷ​ഫീ​ഖ് നി​ടു​വാ​ട്ട്, എം.​പി. മ​ഹേ​ഷ്, റ​ജു മ​തു​ക്കോ​ത്ത്, ബൈ​ജു വി. ​ഇ​ട്ട​ൻ, സു​ജേ​ഷ് കൂ​ടാ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Corrupt government: People will respond through ballot - Adv. V.P. Rasheed
