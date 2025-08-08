Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:37 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ‘ഹു​റൂ​ബ്’​ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്ക​ൽ; സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നുമാ​സം കൂ​ടി

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ‘ഹു​റൂ​ബ്’​ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്ക​ൽ; സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നുമാ​സം കൂ​ടി
    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ ഹു​റൂ​ബ് (തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ) കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന് മാ​സം കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മെ​യ്​ 11 ആ​ണ്​ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഹു​റൂ​ബ്​ ആ​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ 2025 ന​വം​ബ​ർ 11 വ​രെ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘മു​സാ​നി​ദ്​’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യ​മേ​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഹു​റൂ​ബ്​ ആ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    അ​തു​വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​മ്പ് ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തും ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ​ജോ​ലി​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ ശ​രി​യാ​ക്കു​ക, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ക​രാ​ർ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

