Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:56 AM IST

    എ.ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക പി​ഴ ചു​മ​ത്തും

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ന് 9,000 റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി
    എ.ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക പി​ഴ ചു​മ​ത്തും
    യാം​ബു: ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക പി​ഴ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ താ​യി സൗ​ദി ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ ഉ​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 9,000 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ ആ​ണ് പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ൽ, പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ ഉ​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​ത് ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രാ​തി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​നു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം അ​തോ​റി​റ്റി എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ടും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ അ​വ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് പാ​ലി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പി​ഴ​ക​ൾ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ കു​തി​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ത്തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഏ​റെ ഫ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

