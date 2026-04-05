    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:05 PM IST

    ജീസാനിലെ കർഷകർക്ക് കരുത്തായി സഹകരണ സംഘം; സബിയയിലും ബിഷിലും പുതിയ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു

    ജീസാൻ മേഖലയിൽ മാമ്പഴ-ഉഷ്ണമേഖലാ പഴവർഗ സഹകരണ സംഘം തുറന്ന പഴവർഗ വിപണന കേന്ദ്രം

    ജീസാൻ: സൗദി തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ജീസാനിലെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തിക്കാനും അർഹമായ വില ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജീസാനിലെ മാമ്പഴ-ഉഷ്ണമേഖലാ പഴവർഗ സഹകരണ സംഘമാണ് സബിയ, ബിഷ് എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ സെയിൽസ് പോയിൻറുകളും വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയത്.

    പ്രാദേശിക കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിപണിയിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പഴങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ഈസ ദരീബ് വിശദീകരിച്ചു. ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണമില്ലാതെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിൽക്കാനും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സാധിക്കും.

    മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള മാമ്പഴങ്ങളും മറ്റ് ഉഷ്ണമേഖലാ പഴങ്ങളും നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തുന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇവ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് മേഖലയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ കാർഷിക വികസനത്തിനും വഴിയൊരുക്കും.

    വെറും വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിലുപരി കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും സഹകരണ സംഘം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപന്നങ്ങൾ ആകർഷകമായും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, വിളവെടുക്കുന്ന പഴങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ വിപുലമായ ഉപഭോക്തൃ ശൃംഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മൂല്യവർധനവ് നൽകുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ നീക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീസാനിലെ കർഷകർക്ക് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാനും ഈ സംരംഭം വഴിത്തിരിവാകും.

    TAGS: cooperative society, agricultural products, Saudi Arabia, Farmers
    News Summary - Cooperative society empowers farmers in Jizan; new marketing centers opened in Sabya and Bish
