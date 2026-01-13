Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:40 PM IST

    ത​ണു​പ്പും രു​ചി​യും സം​ഗീ​ത​വും ദ​ഹ്‌​റാ​നി​ൽ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി ‘ജു​തൂ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ ​സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലാ​യി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജു​തൂ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    ത​ണു​പ്പും രു​ചി​യും സം​ഗീ​ത​വും ദ​ഹ്‌​റാ​നി​ൽ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി 'ജു​തൂ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്'
    ദ​മ്മാം ദ​ഹ്​​റാ​നി​ലെ ‘ജു​തൂ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​​ന്റെ’ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റി​​ന്റെ കു​ളി​ർ​മ, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന സം​ഗീ​തം, ആ​വി പ​റ​ക്കു​ന്ന ചാ​യ​യും രു​ചി​യേ​റി​യ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും... ദ​ഹ്​​റാ​നി​ലെ അ​മീ​ർ സ​ഉൗ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കൗ​തു​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ജു​തൂ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ പ​തി​വു​പോ​ലെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 18 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​പ​ണി, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ ആ​ശ​യം

    ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ജു​തൂ​ർ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​​ന്റെ ജ​ന​നം. വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ‘ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്ട്രീ​റ്റ്’ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ സൗ​ദി​യി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഗു​സൂ​ൺ അ​ൽ ബെ​ലു​ഷി, നൂ​റ അ​ൽ ദു​ലൈ​ജ​ൻ, റീം ​അ​ൽ സു​ഖൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​കോ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ അ​ത് പു​തി​യൊ​രു സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും ഒ​രേ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ള​വി​ല​ല്ല, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ

    ജു​തൂ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച 2019 മു​ത​ൽ, സൗ​ദി​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രോ ആ​യ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് -സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ അ​ൽ ബെ​ലൂ​ഷി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഇ​വി​ടെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ളൂ. ഈ ​വ​ർ​ഷം 10 ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​ക​ൾ, 25 പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ൾ, എ​ട്ട്​ അ​ബാ​യ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ, 10 ഭ​ക്ഷ്യ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ത​ത്സ​മ​യ പാ​ച​ക ക്ലാ​സു​ക​ളും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    വ​ലി​യ മൂ​ല​ധ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ബി​സി​ന​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ചൊ​രു വേ​ദി​യാ​ണ് ജു​തൂ​ർ. ദ​മ്മാ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ‘അ​ന്ന സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ട​ർ സോ​ർ​ഡോ ഫാ​ക്ട​റി’​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ഐ​ഷ അ​ലോ​മൈ​ർ ത​​ന്റെ അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു: ‘തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലും മി​ക​ച്ചൊ​രി​ട​മി​ല്ല. മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​ണു​പ്പ​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​പ്പി​നും ചോ​ക്ല​റ്റ് സോ​ർ​ഡോ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.’

    വീ​ട്ടി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ജു​തൂ​റി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ‘ഹ​വാ​വ്ഷി ലോ​ഫ്’ എ​ന്ന വി​ഭ​വം ഇ​തി​നൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ക​ർ​ഷ​ക​രും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രും

    സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​യ​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ള​രി​യും പു​തി​ന​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഇ​മാ​ദ് അ​ലി അ​ൽ​ഷ​വാ​ഫ് ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും എ​ത്താ​ൻ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ജു​തൂ​ർ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്ന് ‘ക്രാ​ഫ്റ്റി​ങ്, ഗി​ഫ്റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ദ​ർ സ്​​റ്റോ​റീ​സി’​ലെ ശൈ​ഖ അ​ൽ​ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കൈ​കൊ​ണ്ട് തു​ന്നി​യ ഐ​പാ​ഡ് ബാ​ഗു​ക​ളും ടോ​യ്‌​ല​റ്റ​റി ബാ​ഗു​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്.

    ഇ​നി റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്

    ദ​ഹ്‌​റാ​നി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ജു​തൂ​ർ രാ​ജ്യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്കും ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ അ​ൽ സു​ഖൈ​ർ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. റ​മ​ദാ​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 14 വ​രെ റി​യാ​ദി​ലെ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഹൗ​സി​ൽ ജു​തൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​റി​യാ​ൻ

    സ്ഥ​ലം: അ​മീ​ർ സ​ഉൗ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് പാ​ർ​ക്ക്, ദ​ഹ്​​റാ​ൻ

    അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി: ജ​നു​വ​രി 18 വ​രെ

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം: രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ.

    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്: 30 റി​യാ​ൽ.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് (ഏ​ഴ്​-13 വ​യ​സ്സ്): 20 റി​യാ​ൽ.

    ആ​റ്​ വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്: പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.

    ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ: ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ നി​ന്നോ വാ​ങ്ങാം.

