Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാര ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:04 AM IST

    യാര ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ കോൺവൊക്കേഷൻ പരിപാടി

    text_fields
    bookmark_border
    യാര ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ കോൺവൊക്കേഷൻ പരിപാടി
    cancel
    camera_alt

    യാ​ര ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​വൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ് റി​യാ​ദി​ലെ യാ​ര ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജൂ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​സി​മ സ​ലീം സം​സാ​രി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഒ​മ​ർ ഖാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    2025-26 ബാ​ച്ചി​ലെ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കോ​ൺ​വൊ​ക്കേ​ഷ​നും വാ​ർ​ഷി​ക അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​യി​നം ‘സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്’ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. 10ാം ക്ലാ​സി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഷാ​ബ് റാ​ദി കൊ​ള​ക്കോ​ട​ൻ പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ, സ​യാ​ൻ സ​ജി​ൻ എ​ന്നീ വി​ദ്യ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. 12ാം ക്ലാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഫി​ദ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ലും സ്​​റ്റേ​സി റാ​ണി​ത്തി​നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വാ​ർ​ഡ്. കോ​ൺ​വോ​ക്കേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി​രു​ദ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച്, യു​വ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ ചു​രു​ളു​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മോ​ർ​ട്ടാ​ർ ബോ​ർ​ഡും വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaYara International Schoolgulfnewsmalayalam
    News Summary - Convocation ceremony at Yara International School
    Similar News
    Next Story
    X