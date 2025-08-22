Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:05 AM IST

    ‘കോ​ണ്ടി​നം ’25’ ന​വ​മാ​ധ്യ​മ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ദി​രി​യ ആ​ർ​ട്ട് ഫ്യൂ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റി​യാ​ദി​ൽ

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​തു​ട​ങ്ങി ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ളും
    ‘കോ​ണ്ടി​നം ’25’ ന​വ​മാ​ധ്യ​മ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ദി​രി​യ ആ​ർ​ട്ട് ഫ്യൂ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റി​യാ​ദി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: ന​വ​മാ​ധ്യ​മ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ദി​രി​യ ആ​ർ​ട്ട് ഫ്യൂ​ച്ചേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ (ഡി.​എ.​എ​ഫ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കോ​ണ്ടി​നം 25’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 11 പു​തു​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ഇ​മ്മേ​ഴ്സീ​വ്, എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മീ​ഡി​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പാ​ണ് ‘കോ​ണ്ടി​നം ’25’ന്റെ ‘​എ​മ​ർ​ജി​ങ് ന്യൂ ​മീ​ഡി​യ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം’.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തു​ര്‍ക്കി അ​ൽ​ഖ​ഹ്താ​നി, ഖാ​ലി​ദ് മ​ക്ഷൂ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടാ​തെ സ​ൽ​മ അ​ലി (ഈ​ജി​പ്ത്), സാ​മി​യ ഡ്ജാ​യ​ർ (അൽജീ​രി​യ), ആ​യ അ​ബു ഗ​സാ​ല (ജോ​ർ​ഡ​ൻ), ധി​യ ധി​ബി (തുനീ​ഷ്യ), വി​ല്യം ബ്രൂ​ക്സ് (വെ​യി​ൽ​സ്), ജൂ​ൻ​സൂ കിം (​കൊ​റി​യ), യൂ​സ​ുഫ് അ​ൽ ഇ​ദ്രി​സി (മൊ​റോ​ക്കോ), കൈ​ൽ ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് മ​റൈ​സ് (ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് (ബ​ഹ്റൈ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മെ​ന്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന്ന റി​ഡ്ല​ർ, ക​ര​ൺ പാ​ൽ​മ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി, ഓ​ർ​മ്മ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, അ​ഭ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ കൃ​തി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. വെ​ർ​ച്ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി, എ.​ഐ ആ​ർ​ട്ട്, ഇ​മ്മേ​ഴ്സീ​വ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ, സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​ൻ, സ്ക്രീ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ‘കോ​ണ്ടി​നം 25’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ട് മ​നു​ഷ്യ​നും യ​ന്ത്ര​വും, പ്ര​കൃ​തി​യും കൃ​ത്രി​മ​വും, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും സിം​മു​ലേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്ന ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ൾ, ആ​ൽ​ഗോ​രി​തം സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലെ നൈ​തി​ക​ത, ഓ​ർ​മ്മ​യും സ്ഥ​ല​വും ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കും. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഭാ​വി​യെ എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഡി​രി​യ്യ ബി​നാ​ലെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഡി.​എ.​എ​ഫ് യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​നും ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​നും, പു​തി​യ മീ​ഡി​യ ക​ല​ക​ൾ​ക്ക് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്-​നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
