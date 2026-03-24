Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 March 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 10:14 AM IST

    സൗദി അറേബ്യയിൽ കണ്ടെയ്‌നർ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു: ഗതാഗത അതോറിറ്റി അനുമതി നൽകി

    റിയാദ്: രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളും ചരക്ക് നീക്ക കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ലോജിസ്​റ്റിക് ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി, സൗദി അറേബ്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് (സാർ) കൂടുതൽ സ്​റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കണ്ടെയ്‌നർ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്താൻ ജനറൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി അനുമതി നൽകി.

    രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകൾക്കും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. മേഖലയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ലോജിസ്​റ്റിക് മേഖലയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാനും റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ സജ്ജീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. സുരക്ഷയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വിപുലീകരണം നടപ്പാക്കുക.

    നിലവിൽ പ്രതിദിനം 2500-ലധികം സ്​റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടെയ്‌നറുകളാണ് റെയിൽവേ വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പുതിയ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ചരക്ക് നീക്കത്തി​െൻറ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണികളെയും ജി.സി.സി വിപണികളെയും ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

    TAGS: approval, Train Services, Transport Authority, Container, Saudi Arabia News
