Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 8:59 AM IST

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രെ മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​വി​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​പ്പ​ര​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ സ​ൽ​പ്പേ​രി​ന് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​ർ​ക്കാ​റിെൻറ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം അ​നാ​വ​ശ്യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ശ​റ​ഫി​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ്, സാ​ജു റി​യാ​സ്, കെ.​പി. ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ പോ​ത്തു​ക​ല്ല് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Consultation against Umman Chandy: Malappuram district OICC protests
