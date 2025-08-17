Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:34 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ

    കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്

    ഖാ​ൻ സൂ​രി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​റ​വി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വാ​യി​ച്ചു​കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു. ത​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യും, ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി. ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ 'ഹ​ർ ഘ​ർ തി​രം​ഗ' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തി​രം​ഗ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം, ബ​ഹു​മാ​നം, ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ച​ക​രീ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പാ​ച​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ വി​ഭ​വ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    TAGS:celebrationIndian consulateIndependence DayJeddah
