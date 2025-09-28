Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:46 AM IST

    ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ ക​ര​ടി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം - കേ​ളി ന​സീം സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ടം സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ ക​ര​ടി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം - കേ​ളി ന​സീം സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി റി​യാ​ദ് ന​സീം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ല​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ടം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ വ​രു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​പ്പി​ടാ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ന്റെ ക​ര​ടി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് കേ​ളി ന​സീം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം. ജ​ന​ഹി​തം അ​റി​ഞ്ഞു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പി.​കെ സ​ജീ​വ് (സെ​ക്ര​), ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ (പ്ര​സി), ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)


    ബ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ൽ ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലെ സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഏ​രി​യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ സ​ജീ​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രീ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് വ​ര​വ് ചി​ല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ൽ സു​കു​മാ​ര​ൻ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഏ​ഴു​പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പി.​കെ സ​ജീ​വ്, ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഖ​ലീ​ൽ, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ജിം, സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പി.​കെ സ​ജീ​വ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ മ​ല​യി​ൽ, സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), നൗ​ഫ​ൽ മു​തി​ര​മ​ണ്ണ, ഗി​രീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ (ജോ​യി. സെ​ക്ര.), ബി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് (ജോ​യി. ട്ര​ഷ​റ​ർ), കെ.​ഇ ഷാ​ജി, അ​ൻ​സാ​രി, ഖ​ലീ​ൽ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ, സ​മീ​റ​ലി പൊ​ന്നേ​ത്, ശ്യാം​കു​മാ​ർ, രാ​ഗേ​ഷ്, ബ​ഷീ​ർ (ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 17 അം​ഗ ക​മ്മ​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ, കെ.​ഇ ഷാ​ജി, ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജോ​ഷി പെ​രി​ഞ്ഞ​നം, പി.​കെ സ​ജീ​വ്, ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ, വി​നോ​ദ് മ​ല​യി​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ, സു​നി​ൽ ഖാ​ൻ, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​യി സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത്, കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ദി​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ സി​ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. നൗ​ഫ​ൽ മു​തി​ര​മ​ണ്ണ ക്ര​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ സ​ജീ​വ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nava KeralaSaudi Arabi Newsgulf news madhyamam
    News Summary - Congratulations to the Kerala government for passing the Ekadappadam Protection Bill - Keli Nazim Conference
    Similar News
    Next Story
    X