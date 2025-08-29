Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Aug 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 11:34 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കേ​ര​ളം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം –കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കേ​ര​ളം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം –കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം
    കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കേ​ര​ളം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യം നേ​ർ​ന്ന് കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ കേ​ര​ളം ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി​യും തു​ല്യ​ത​യും മ​റ്റെ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ണ്ടാ​യ നേ​ട്ടം കേ​ര​ള വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​യെ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം കു​ത്ത​ക​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം അ​തി​ന്റെ പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​സ​മ​ത്വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തു​ല്യ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടാ​നു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മം ഒ​രു ചു​വ​ടു​കൂ​ടി ക​ട​ന്നു. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ന​വ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വ​ലി​യ ചു​വ​ട്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ക​യും അ​ത് കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ (ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, (സെ​ക്ര​ട്ട​റി),

    രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​വോ​ട് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യാ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു. വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ചേ​ല​ക്ക​ര താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട് വ​ര​വ് ചി​ല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    10 യൂ​നി​റ്റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 15 പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട്, സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ചാ​ണ്ടി, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം, കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം, ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​യ​ൻ അ​ടൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ, റ​ഹീം ശൂ​ര​നാ​ട്, സ​നീ​ഷ്, അ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​വോ​ട് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്ദു​ൾ ക​ലാം, ബ​ഷീ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), റാ​ഷി​ദ് അ​ലി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് (ജോ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ്യോ​തി ലാ​ൽ (ജോ​യി. ട്ര​ഷ​റ​ർ), ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ജ​യ​ൻ അ​ടൂ​ർ, നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ൻ.​ജി ര​മേ​ശ്, റി​യാ​സ് റ​സാ​ഖ്, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഇ. ​മു​ര​ളി, സ​ജീ​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, റെ​ജു , കെ.​എ​സ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നീ 19 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട്, റാ​ഷി​ദ് അ​ലി, ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ഷ​ഫീ​ഖ്, ബ​ഷീ​ർ, ഐ​വി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, എ​ൻ.​ജി ര​മേ​ശ്, ക​ലാം, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ൻ, സ​തീ​ശ​ൻ, വി​നീ​ഷ്, വേ​ണു, ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ജ​യ​ൻ അ​ടൂ​ർ, ഗോ​പാ​ല​ൻ, നാ​സ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, സ​ജീ​ന്ദ്ര ബാ​ബു. തി​ല​ക​ൻ, വി​നേ​ഷ്, റെ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​വോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Kerala Government digital kerala
    Congratulations to the Kerala government for making Digital Kerala a reality – Keli Alkharj addresses a conference
