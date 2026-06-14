Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 10:00 AM IST

    അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ് എ​ഫ്.​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ് എ​ഫ്.​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം
    cancel
    camera_alt

    അ​ത്യാ​ബ് എ​ഫ്.​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ടീം ​മേ​നേ​ജു​മെൻറി​നൊ​പ്പം

    ത​ബൂ​ക്ക്: അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ് എ​ഫ്.​സി മാ​നേ​ജു​മെൻറ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ റോ​ഡ് അ​ൽ രാ​ജി​ഹി പാ​ർ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ത​ബൂ​ക്കി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറു​ക​ളി​ലും ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​വ​സാ​നം ന​ട​ന്ന ടി​ഫ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്​​റ്റ്​ ക​പ്പി​ൽ റ​ണ്ണ​റ​പ്പ് നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ൻ​ഫീ​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഫ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ലി, റ​മീ​സ്, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ജം​ഷീ​ദ്, ഷ​ബീ​ബ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ഫ​യാ​സ്, ന​ബാ​ൻ, മി​ൻ​ഹാ​ജ്‌, റി​നാ​സ് എ​ന്നീ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ് എ​ച്ച്.​ആ​ർ അ​രീ​ബും റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    ഷ​മീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മ്മാ​സ് മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Congratulations to Atyab Tasaj FC players
    Similar News
    Next Story
    X