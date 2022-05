cancel camera_alt എ​വ​റ​സ്​​റ്റ്​ കീ​ഴ​ട​ക്കി ബ​ദ​ർ അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: എ​വ​റ​സ്​​റ്റ്​ കൊ​ടു​മു​ടി കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​നാ​യ സാ​ഹ​സി​ക​ൻ ബ​ദ​ർ അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി​യെ സൗ​ദി കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. എ​വ​റ​സ്​​റ്റ്​ കൊ​ടു​മു​ടി കീ​ഴ​ട​ക്കി 8848 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​ട്ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ണ്​​ ശൈ​ബാ​നി​യെ മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ജ്യം യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ത്തി​നും ​ശൈ​ബാ​നി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

Congratulations from the Minister of sports to the native who conquered Everest