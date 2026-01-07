Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Jan 2026 6:08 PM IST
    Updated On
    7 Jan 2026 6:08 PM IST

    യമനിൽ നാടകീയനീക്കങ്ങൾ; എസ്.ടി.സി പ്രസിഡൻറ്​ ഐദറൂസ് അൽസുബൈദി ഒളിവിൽ, ഏദനിലും അൽളാലെയിലും സംഘർഷാവസ്ഥ

    സൗദി മധ്യസ്ഥതയിൽ റിയാദിൽ അനുരഞ്​ജനയോഗം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയാണ്​ സംഭവം
    യമനിൽ നാടകീയനീക്കങ്ങൾ; എസ്.ടി.സി പ്രസിഡൻറ്​ ഐദറൂസ് അൽസുബൈദി ഒളിവിൽ, ഏദനിലും അൽളാലെയിലും സംഘർഷാവസ്ഥ
    യമൻ സതേൺ ട്രാൻസിഷനൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ഐദറൂസ് അൽസുബൈദി

    ജിദ്ദ: യമനിലെ സതേൺ ട്രാൻസിഷനൽ കൗൺസിൽ (എസ്.ടി.സി) പ്രസിഡൻറ്​ ഐദറൂസ് ഖാസിം അൽ സുബൈദി അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞതായി സഖ്യസേന ഔദ്യോഗിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാ​ഴ്​ച പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. റഷാദ് അൽ അലിമിയുമായും സഖ്യകക്ഷി നേതൃത്വവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെത്താൻ അൽ സുബൈദിയോട് സഖ്യസേന നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

    ട്രാൻസിഷനൽ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേനകൾ ഏദൻ, അൽളാലെ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘർഷാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജനുവരി ആറിന് സൗദിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാമെന്ന് അറിയിച്ച സുബൈദി, അവസാന നിമിഷം വിമാനത്തിൽ കയറാതെ അപ്രത്യക്ഷനാകുകയായിരുന്നു.

    തിങ്കളാഴ്​ച ദക്ഷിണ, യമൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ്.ടി.സി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്​ച രാത്രി 10.10ന് പുറപ്പെടേണ്ട യമൻ എയർവേയ്‌സ് വിമാനത്തിൽ സുബൈദിയും സംഘവും റിയാദിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ വിമാനം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം വൈകുകയും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ സുബൈദി ത​ന്റെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ അണിനിരത്തി സായുധനീക്കത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി സഖ്യസേനക്ക്​ വിവരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

    തുടർന്ന് വിമാനം പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൽ സുബൈദി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ത​ന്റെ വിശ്വസ്തരായ മോമെൻ അൽ സഖാഫ്, മുഖ്താർ അൽ നുബി എന്നിവർ വഴി ഏദനിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്ത് വലിയ തോതിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്​ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും സഖ്യസേന വെളിപ്പെടുത്തി. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതോടെ, സിവിലിയന്മാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ റഹ്​മാൻ അൽ മഹ്റമിയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം സഖ്യസേനയും ‘ഹോംലാൻഡ് ഷീൽഡ്’ സേനയും ഏദനിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി.

    ഇതോടൊപ്പം അൽളാലെ പ്രവിശ്യയിലെ അൽനസ്ർ ക്യാമ്പിന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ച വിമത സേനക്ക്​ നേരെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലിന്​ സഖ്യസേന പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. സുബൈദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത സൈനിക നീക്കങ്ങളെ തടയാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. നഗരങ്ങളുടെയും സിവിലിയന്മാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, സൈനിക ക്യാമ്പുകളിൽനിന്നും സൈനിക വാഹനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    News Summary - Conflict in Yemen
