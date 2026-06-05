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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 9:33 AM IST

    ‘കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം’ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

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    ‘കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം’ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
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    ‘കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം’ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. ഷ​മീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​ന​പ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ല​സ് ടു ​പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഷാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഷാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സൈ​നു വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്, ശി​ഹാ​ബ് കോ​ട്ടു​ക്ക​ര, ആ​സി​ഫ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ (പ്ര​സി.), അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സി​ദ്ദി​ഖ് ആ​ന​പ്ര (ട്ര​ഷ.), വി.​പി. ഷ​മീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര.), റി​യാ​സ് മ​ര​ക്കാ​ട്ടു​തൊ​ടി​ക, ആ​സി​ഫ് മേ​ല​ങ്ങാ​ടി, സ​ഹീ​ർ മ​ജ്ദാ​ൽ, നി​യാ​സ് ബി​നു (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​നീ​സ് കൊ​ട്ട​പ്പു​റം, റ​സാ​ക് ഒ​മാ​നൂ​ർ, സു​ഹൈ​ൽ ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ, മു​സ്ത​ഫ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ബ​സാ​ർ (സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ഹ്മ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ (വ​ല്യാ​പ്പു​ക്ക), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യും ശ്രീ​രാ​ജ് ചെ​റു​ക്കാ​ട്ട്, ശം​സീ​ർ മു​തു​പ​റ​മ്പ്, ഹു​സ്സൈ​ൻ പ​ഴേ​രി ആ​ലി​ൻ​ചു​വ​ട് (ബാ​പ്പു), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് (റോ​യ​ൽ മ​ല​ബാ​ർ), റ​ഷീ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​ഫ്ജി എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. സൈ​നു​ദീ​ൻ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്, ഇ​ക്ബാ​ൽ കു​റു​പ്പ​ത്ത്, ജൂ​സൈ​ർ കാ​ന്ത​ക്കാ​ട്, സ​മ​ദ് സ​ൽ​ക്കാ​ര, ശ​ഹ​ദാ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ എ​ട​ക്കോ​ട്ട്, പി.​ഇ. അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​ക്ക​ര, നി​ഹാ​ൽ ബ​ദ​ർ അ​ൽ റ​ബീ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​കൂ​ർ, അ​സ്​​ലം ക​രി​പ്പൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം പാ​ണ​ക്കാ​ട​ൻ, ഷ​മീ​ർ ജു​ബൈ​ൽ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ബ​യോ സെൻറ​ർ, റ​ഫീ​ഖ്​ കി​ഴി​ശേ​രി, നാ​സ​ർ ഖോ​ബാ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീം ഖോ​ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 17 അം​ഗ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    റ​ഹ്​​മ​ത്ത്​ അ​മ്പ​ല​ങ്ങാ​ട​നെ മീ​ഡി​യ സെ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഖ​ഫ്ജി, ഹു​സ്സൈ​ൻ ബാ​പ്പു പ​ഴേ​രി, റി​യാ​സ് മ​ര​ക്കാ​ട്ട് തൊ​ടി​ക, റ​സാ​ക് ബാ​ബു, ആ​സി​ഫ് മേ​ല​ങ്ങാ​ടി, നം​ഷീ​ദ ഷ​മീ​ർ, റ​ഹീം ഖോ​ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

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    TAGS:New office bearerselects'Condotians @Dammam
    News Summary - ‘Condotians @ Dammam’ elects new office bearers
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