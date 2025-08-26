Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightര​ണ്ടു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:28 AM IST

    ര​ണ്ടു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​വ​യു​ഗത്തിന്റെ അ​നു​ശോ​ച​നം

    text_fields
    bookmark_border
    Vazhoor Soman, Sudhakar Reddy
    cancel
    camera_alt

    വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ, സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി

    ദ​മ്മാം: സി.​പി.​ഐ. മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി​യു​ടെ​യും, വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാക​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത, ജ​ന​കീ​യ​രാ​യ ര​ണ്ടു മു​തി​ർ​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2012 മു​ത​ൽ 2019 വ​രെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും, ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക​സ​ഭാം​ഗം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​മു​തി​ർ​ന്ന ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സി.​പി.​ഐ ആ​ന്ധ്ര സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ തി​ള​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​കെ പോ​കാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും, പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്ന വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ, ജ​ന​കീ​യ​നാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​നും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്‍ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി ഗു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ​യും ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദ്ദ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ടു കൊ​ണ്ടും അ​ദ്ദേ​ഹം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​രു​തി. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​വും ജ​ന​കീ​യ​വു​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്‌.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പൊ​തു​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച ഈ ​ര​ണ്ടു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വേ​ർ​പാ​ട്‌ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്‌ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ എ​ന്നും, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വേ​ദ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പം​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:S Sudhakar ReddyCondolenceVazhoor SomanNavayugam samskarikavedi
    News Summary - condolences to two communist leaders
    Similar News
    Next Story
    X