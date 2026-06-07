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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 9:08 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 9:08 PM IST

    സലിം കുമാറി​െൻറയും ഐ. സമീലി​െൻറയും നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു

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    റിയാദ്: ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് സലിം കുമാറി​െൻറയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ഐ. സമീലി​െൻറയും നിര്യാണത്തിൽ പ്രവാസി വെൽഫെയർ റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ചിരിയും ചിന്തയും ഉണർത്തിയ ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തും, ശ്രദ്ധേയമായ നിലപാടുകളിലൂടെ രാഷ്​ട്രീയ-സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന സലിം കുമാറി​െൻറ വിയോഗം വലിയൊരു നഷ്​ടമാണെന്ന് സംഘടന അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.

    അന്വേഷണ കുതുകിയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക​െൻറയും ചരിത്ര ഗവേഷക​െൻറയും വിടവാണ് ഐ. സമീലി​െൻറ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും, പരേതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പ്രവാസി വെൽഫെയർ റിയാദ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Salim Kumarcondolencesi sameel
    News Summary - Condolences on the passing away of Salim Kumar and I. Sameel
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