cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ഇ​ഫ്​​താ​ർ ഒരു​ക്കു​​മ്പോ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ഫ്​​താ​റി​ന്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും സു​പ്ര​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലോ, നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​ഫ്​​താ​ർ സു​പ്ര​ക​ൾ ഒ​രു​ക്ക​രു​ത്. ഹ​റ​മി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക്​ റൊ​ട്ടി, ചീ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ ​ഫു​ഡു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ഇ​ടാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്​ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ സു​പ്ര​ക​ൾ അ​ത്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യം ഫീ​ൽ​ഡ്​ സ​ർ​വി​സ​സ്, പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ്​ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​സ്‌​ലി​ഹ്​ അ​ൽ ജാ​ബി​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​ത​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത്​ പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്​ കൈ​യു​റ​ക​ൾ ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ചൂ​ടു​ള്ള പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഹ​റ​മി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​റ​മി​ലെ മാ​ർ​ബി​ൾ ത​റ​യി​ൽ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ പ​തി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ഫ്​​താ​റി​ന്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ റി​സ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി സോ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലും എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്​ വെൻറു​ക​ളി​ലും​ പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ളി​ലും ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വെ​ക്ക​രു​ത്. സം​സം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റ​രു​ത്.ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്​​തു​ക​ൾ കേ​ട്​ വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മേ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​വൂ. ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ഹ​റ​മി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Conditions to be followed by those who prepare Iftar in Haram