    സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങൾക്ക് എതി​രാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ 41 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു

    സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങൾക്ക് എതി​രാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ 41 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2023 ൽ ​ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2024 ൽ 41 ​ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2024 ൽ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന് 966 പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    2023 ൽ 1,630.​പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​രാ​തി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 21 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2023 ൽ 13,474 ​പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 2024 ൽ ​വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് 16,242 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2024 ൽ ​ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ട​ക​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ്യോ​മ ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ബ്ര​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

