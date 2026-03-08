Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 March 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 9:22 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​ ലോ​ക​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​രു​ണ്യം

    സൗദി കെ.എം.സി.സി നാലരക്കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു
    പ്ര​വാ​സ​ ലോ​ക​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​രു​ണ്യം
    സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ വി​ത​ര​ണം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​/​മ​ല​പ്പു​റം: ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും ക​രു​ത​ലി​െൻറ​യും പ്ര​വാ​സി മാ​തൃ​ക​യാ​യി സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി. മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, കേ​ര​ള ട്ര​സ്​​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ (2025-26) അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹാ​ദി​യ സെൻറ​റി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ 64 പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ല​ര​ക്കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    13 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ഇ​തു​വ​രെ മ​രി​ച്ച 765 പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, 3000-ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​മാ​യും വ​ലി​യൊ​രു തു​ക കൈ​മാ​റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി.​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ​ർ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, പ്ര​ഫ. ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ, സി.​പി. സൈ​ത​ല​വി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​ക്ക​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ, എം.​എ. അ​സീ​സ് ചേ​ളാ​രി, എ.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കോ​യ, വി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സി.​പി. ഷെ​രീ​ഫ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

