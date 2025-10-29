Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:14 PM IST

    റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആഗോള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 780 കവിഞ്ഞു - നിക്ഷേപ മന്ത്രി

    റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആഗോള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 780 കവിഞ്ഞു - നിക്ഷേപ മന്ത്രി
    ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽഫാലിഹ്

    Listen to this Article

    റിയാദ്: റിയാദിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആഗോള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 780 കവിഞ്ഞതായി നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽഫാലിഹ് വ്യക്തമാക്കി. ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പാനൽ ചർച്ചയിലാണ് നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

    സൗദിയിലെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഏകദേശം 95 ശതമാനം കുടുംബ ബിസിനസുകളാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അവ ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അക് വ പവർ, അൽഫനാർ, ഡാറ്റാവോൾട്ട് എന്നിവ പോലെ പല കമ്പനികളും നൂതനാശയങ്ങളിലും സുസ്ഥിരതയിലും ആഗോള പങ്കാളികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

    ഈ കമ്പനികൾ പ്രാദേശിക കുടുംബ ബിസിനസുകളായി ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ വികസിച്ചു. അക്വപവർ പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ന് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനും സുസ്ഥിര വ്യോമയാന ഇന്ധനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ നവീകരിക്കാനും മത്സരിക്കാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ആഗോളതലത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന വിപണികളിൽ ഒന്നായ സൗദി വിപണിയിലെ ഭാവി അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ നിക്ഷേപകരോട് മന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മൂലധനവും നൂതന നിക്ഷേപ ആശയങ്ങളും ആകർഷിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

    കിരീടാവകാശിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സൗദിയിൽ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആഗോള കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സൗദി സ്ഥിരമായി മുന്നേറുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    സൗദിയിലെ ഈ കമ്പനികളുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകരുടെയും അവരുടെ പങ്കാളികളുടെയും ശൃംഖലകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലേക്ക് നീളുന്നു. ഇത് സൗദിക്കുള്ളിൽ ഒരു സംയോജിത നിക്ഷേപ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. സൗദിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഭാവി അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi ArabiaSaudi Investment Ministry
