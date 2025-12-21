Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 8:30 AM IST

    അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ്പേ​ഴ്സ് ഡേ

    അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ്പേ​ഴ്സ് ഡേ
    അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ്പേ​ഴ്സ് ഡേ ​പ​രി​പാ​ടി

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ്പേ​ഴ്സ് ഡേ ​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും സേ​വ​ന മ​ന​സ്ക​ത​യു​ടെ​യും നേ​ർ​ചി​ത്ര​മാ​യി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​െൻറ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി വി​വി​ധ വേ​ഷ​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞു. അ​ഗ്​​നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പാ​രാ​മി​ലി​റ്റ​റി ഫോ​ഴ്സ്, ഡോ​ക്ട​ർ, ന​ഴ്സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, റി​സ​പ്ഷ​നി​സ്​​റ്റ്, ഡ്രൈ​വ​ർ, ക​ർ​ഷ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക​നി​ർ​മി​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പി​ക ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, കെ.​ജി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​സ്മി ര​തീ​ഷ്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​നി​ജ ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

