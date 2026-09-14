സൗദി ദേശീയ ദിനം: 1.2 കോടിയിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

സൗദി ദേശീയ ദിനം: 1.2 കോടിയിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
റിയദ്: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറുകളിലുമായി 1.2 കോടിയിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാത്തരം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളും ഈ ഓഫറുകളുടെ പരിധിയിൽ വരും.
ഇതിനായി വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾക്കുമായി 3,500-ലധികം ഡിസ്കൗണ്ട് ലൈസൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അതിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ശാഖകളിലും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക ഡിസ്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സ്റ്റോറുകളും നിശ്ചിത നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തിെൻറ പരിശോധന തുടരും.
ഓഫറുകളുടെ വിശ്വസനീയത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ലൈസൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏകീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് ബാർകോഡ് മൊബൈൽ കാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓഫറുകളുടെ നിയമസാധുതയും കൃത്യതയും പരിശോധിക്കാം.
ഇതുവഴി ഡിസ്കൗണ്ടിെൻറ സ്വഭാവം, ശതമാനം, കാലാവധി, സ്ഥാപനത്തിെൻറ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
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