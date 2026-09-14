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    സൗദി ദേശീയ ദിനം: 1.2 കോടിയിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

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    റിയദ്: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് സ്​റ്റോറുകളിലുമായി 1.2 കോടിയിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാത്തരം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളും ഈ ഓഫറുകളുടെ പരിധിയിൽ വരും.

    ഇതിനായി വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ സ്​റ്റോറുകൾക്കുമായി 3,500-ലധികം ഡിസ്കൗണ്ട് ലൈസൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അതിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ശാഖകളിലും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.

    ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക ഡിസ്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങൾ നഷ്​ടപ്പെടില്ലെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സ്​റ്റോറുകളും നിശ്ചിത നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ പരിശോധന തുടരും.

    ഓഫറുകളുടെ വിശ്വസനീയത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ലൈസൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏകീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് ബാർകോഡ് മൊബൈൽ കാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓഫറുകളുടെ നിയമസാധുതയും കൃത്യതയും പരിശോധിക്കാം.

    ഇതുവഴി ഡിസ്കൗണ്ടി​െൻറ സ്വഭാവം, ശതമാനം, കാലാവധി, സ്ഥാപനത്തി​െൻറ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

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    News Summary - Saudi National Day: Commerce Ministry announces discounts on over 12 million products
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