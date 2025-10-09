Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോ​ടി​യേ​രി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:44 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    yambu navodaya area commitee
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു  

    Listen to this Article

    യാം​ബു: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മൂ​ന്നാം ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സ്ഥാ​നം നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ വേ​ട്ട​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച​വ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു കോ​ടി​യേ​രി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി​ന​യ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഏ​രി​യ ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kodiyeri balakrishnanGulf NewscommemorationYambu NavodayaSaudi Arabia News
    News Summary - Commemoration of Kodiyeri Balakrishnan
    Similar News
    Next Story
    X