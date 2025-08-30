Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ജ​യ്യ​മാ​യ പാ​ത വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ

    pravasi welfare
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ജ​യ്യ​മാ​യ പാ​ത സ്ഥാ​പി​ച്ച വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യാ​യ അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ എ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വും നി​റ​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​നാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. 1863ൽ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ വെ​ങ്കൂ​രി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദ​ലി​ത​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സ​മാ​നാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി മാ​റി.

    1907ൽ ​സ്ഥാ​പി​ച്ച 'സാ​ധു​ജ​ന പ​രി​പാ​ല​ന​സം​ഘം' മു​ഖേ​ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണി​ത​ർ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ന​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ 1915ലെ ​ക​ല്ലു​മാ​ല സ​മ​രം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മാ​ന​വി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത മ​ഹ​ത്താ​യ വി​പ്ല​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​ക​ൾ വി​ത​ച്ച ആ​ദ്യ സം​ഘ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ഴെ നി​ല​കൊ​ണ്ട​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കും ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​കാ​ശ​സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ന്ന​ടു​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.അ​ഡ്വ. ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ ബ​ദി​യ​ട്ക്ക, അ​ൻ​വ​ർ സ​ലീം, സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ, പി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ്, ആ​രി​ഫ ബ​ക്ക​ർ, റ​ജ്നാ ഹൈ​ദ​ർ, താ​ഹി​റ സ​ജീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഷ​നോ​ജ്, നു​അ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൗ​സി​യ അ​നീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Commemorated by the Pravasi Welfare Al Khobar
