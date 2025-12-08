Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:14 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ക ;കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കെ.​എം.​സി.​സി

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ക ;കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കെ.​എം.​സി.​സി
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹൈ​ന്ദ​വ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ണ്യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ്ണം വ​രെ അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എം ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മാ​റി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, സു​ബൈ​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, നൗ​ഫ​ൽ റ​ഹേ​ലി, കെ. ​സൈ​ത​ല​വി, ഷാ​ഫി പു​ത്തൂ​ർ, റി​യാ​സ് താ​ത്തോ​ത്ത്, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സാ​ലി​ഹ് പൊ​യി​ൽ​തൊ​ടി, നി​സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ കീ​ഴി​ല്ല​ത്ത്, ത​ഹ്ദീ​ർ വ​ട​ക​ര, പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലിം മ​ല​യി​ൽ, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട്, ഷ​മീ​ർ എ​ല​ത്തൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ണ​ലൊ​ടി, ഹ​നീ​ഫ മ​ല​യ​മ്മ, ജ​ലീ​ൽ വ​ട​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സി​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​പി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ലിം കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

