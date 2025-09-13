Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:59 AM IST

    മാ​തൃ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യ​വു​മാ​യി ‘കോ​ലൈ​സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു

    മാ​തൃ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യ​വു​മാ​യി ‘കോ​ലൈ​സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു
    ജി​ദ്ദ: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ നൊ​സ്റ്റാ​ൾ​ജി​ക് ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​രം​ഭ​മാ​യ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ‘കോ​ലൈ​സ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ക്ക​ണ്ണി​യു​ടെ ചെ​റു​ക​ഥ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി അ​ലി അ​രി​ക്ക​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ഹൃ​സ്വ ചി​ത്രം, പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഗ്രാ​മീ​ണ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്നു. മു​ക്ക​ണ്ണി ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഫെ​ബി​ൻ ആ​റ്റു​പു​റം ക്യാ​മ​റ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    'കോ​ലൈ​സ്' പോ​സ്റ്റ​ർ

    ഗാ​യി​ക സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ജെ.​കെ സു​ബൈ​ർ, റി​ഷാ​ൻ റി​യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ, ബീ​ഗം ഖ​ദീ​ജ, ഷാ​ജി, അ​യ്യൂ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ, നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, മൈ​മൂ​ന, സി​മി സു​കു​മാ​ര​ൻ, ശം​സു, അ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, നി​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സി​യ ഷാ​ജു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ശ്ര​ദ്ധേ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്നു.ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​നി​മാ നി​ർ​മാ​താ​വ് നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മി​ർ​സ ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ്സി​ൻ കാ​ളി​കാ​വ്, സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, റി​യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ, ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ, ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​സൈ​ൻ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, ഷ​ഹീ​ർ പ്പോ​ട്, ഹം​സ മ​ദാ​രി, ഷാ​ജു അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ, ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്ത്, വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ത്രു, സു​നി​ൽ സ​യി​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ ക​രി​ങ്ക​ര, മ​റ്റു സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സി​നി​മാ​സ്നേ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ ‘കോ​ലൈ​സ്’, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ​തോ​ടെ, ‘കോ​ലൈ​സ്’ ഇ​നി ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. https://youtu.be/1YqU-1dYETI?si=CzZPcc0qC3VBXS-z എ​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ് ലി​ങ്ക് വ​ഴി ചി​ത്രം കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

