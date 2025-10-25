Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:51 AM IST

    ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​റി​ന് പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​റി​ന് പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം
    മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റി​യാ​ദി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 31 ാമ​ത് ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025 പ​വേ​ർ​ഡ് ബൈ ​ന്യൂ സ്പൈ​ഡ​ർ പ്ല​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ ദി​റാ​ബ് ദു​ര​ത് മ​ലാ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും സം​ഗ​മം കു​രു​ന്നു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് അ​ൽ​റ​യാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക് എം.​ഡി വി.​പി മു​ഷ്താ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​സാ​ല ഹൗ​സ് ക്‌​ളൗ​ഡ്‌ കി​ച്ച​ൺ എം.​ഡി അ​ബ്‌​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ആ​ൻ​ഡ് മ​ൻ​ചീ​സ് എം.​ഡി മു​ഹ്സി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്‌​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹാ​ഫി​സ് ഫി​റോ​സ്‌ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ജം​ഷാ​ദ്, ലു​ഹ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മു​ൻ സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ മു​സ്‍ല​യാ​ര​കം, മു​ൻ സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം ഇ​ല്യാ​സ്, കെ.​എ​ൻ അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​സ്.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് അ​ലി, സേ​ഫ്റ്റി മോ​ർ എം.​ഡി കെ.​പി ഹാ​രി​സ്, വി ​കെ​യ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് മു​സ്ല്യാ​ര​കം, ടൈം ​ഹൗ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സി.​കെ അ​ജ്മ​ൽ, യു.​എ​ൻ യൂ​നി​ഫോം എം.​ഡി അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​നാ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എം.​ഡി നൗ​ഫ​ൽ മു​ല്ല​വീ​ട്ടി​ൽ, ബി.​ആ​ർ.​സി ജി​ദ്ദ ഭാ​ര​വാ​ഹി കെ.​എം സാ​ജി​ദ്, കു​വൈ​ത്ത് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്ര​ധി​നി​ധി​ക​ളാ​യ താ​ജി​ക്, കോ​യ, സം​ഗ​മം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​സ​ലിം സ്റ്റാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    റി​യാ​ദ് സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025 ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി.​പി

    മു​ഷ്താ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ റോ​ളി​ങ്ങ് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റ​ൽ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഗ​മം സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡാ​നി​ഷ് ബ​ഷീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ഓ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹ​ൽ അ​മീ​ൻ, മ​ഷെ​ർ അ​ലി, ഷാ​ഹി​ദ് അ​ബ്ദു​സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു ടീം ​എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​വി ഹ​നാ​ൻ ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​കെ ഫാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഗ​മം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കി​ക്കെ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സ് വി​ജ​യി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സ് താ​രം റി​ഷാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ടൈം ​ഹൗ​സ് സൗ​ദി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സി.​കെ അ​ജ്മ​ലും സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി കെ. ​എ​ൻ അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് എം.​ഡി എ​സ്.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് അ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി, തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക​ൺ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക​ൺ ത​രാം രാ​യി​ദ് യൂ​നു​സ് ആ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം ടീ ​ടൈം സൗ​ദി എം.​ഡി ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ മു​ല്ല​വീ​ടും സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ എം.​ഡി മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദും

    ചേ​ർ​ന്നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    News Summary - Cloudberry Dental International by A.G.C. Association Soccer gets off to a flying start
