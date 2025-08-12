Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:17 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:17 AM IST

    മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ തീ​ർഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നാ​യി 8001111935 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം
    മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ തീ​ർഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​ദീ​ന: മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​രു ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി ഓ​ഫ് റി​ലീ​ജി​യ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ണ് 8001111935 എ​ന്ന പു​തി​യ ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ക്ലൗ​ഡ് കോ​ൾ സേ​വ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സു​ഗ​മ​മാ​യി ആ​രാ​ധ​ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി അ​ഥ​വ ക്ലൗ​ഡ് കോ​ളിങ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ലാ​ൻ​ഡ് ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഫോ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി. 'സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി' യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക പ​ള്ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം 30 നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഫോ​ൺ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി​യു​ടെ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    ഉം​റ​യു​ടെ അ​നു​ഷ്ടാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​ച​ക പ​ള്ളി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നും ശ​രി​യാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗനി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യും. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും മി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നതി​നൊ​പ്പം ബൗ​ദ്ധി​ക സു​ര​ക്ഷ, ധാ​ർ​മി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത, ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ ധാ​ര​ണ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ പ​ള്ളി​യി​ലെ മി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ഗ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ബൗ​ദ്ധി​ക​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​രു ഹ​റം പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അ​വ​യു​ടെ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ക്ലൗ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി സം​വി​ധാ​നം ഫ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

