Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:44 AM IST

    മ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദ്, അ​ൽഖസീം, ഹാ​ഇ​ൽ, മ​ക്ക, അ​ൽബ​ഹ, അ​സീ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    മ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി

    (ഫ​യ​ൽ)

    ജി​ദ്ദ: വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്ത് മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​റു പ്രാ​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. റി​യാ​ദ്, അ​ൽഖ​സീം, ഹാ​ഇ​ൽ, മ​ക്ക, അ​ൽബ​ഹ, അ​സീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാണ് നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ഴ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഇ​ത് ക്ര​മേ​ണ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നേ​ര​ത്തേ റി​യാ​ദി​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2006 മു​ത​ൽ ഈ ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ച്ച് മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട​വും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ചി​ല മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ഴ സീ​ഡി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഘ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മേ​ഘ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ ഭൗ​തി​ക പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഗ്രീ​ൻ സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സൗ​ദി ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പു​തി​യ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണം, വ​ര​ൾ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. റി​യാ​ദ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽഖ​സീം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് കൃ​ത്രി​മ മ​ഴ പെ​യ്യി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ വി​ജ​യ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ 'വി​ഷ​ൻ 2030' ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​ദ്ധ​തി. സു​സ്ഥി​ര പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്, ഗ്രീ​ൻ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​യ്മാ​ൻ അ​ൽ ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യി​ൽ 1986-ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ​ത്തെ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് 2004 ൽ ​അ​സി​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലും 2006 ൽ ​മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​മ​ർ​പ്പി​ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ഴ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൗ​ദി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി 2022 ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​ര​ൾ​ച്ച ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പു​തി​യ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ചൂ​ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ക്ലൗ​ഡ് ബേ​സ് സീ​ഡി​ങ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ണു​ത്ത മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ലൗ​ഡ് ടോ​പ്പ് സീ​ഡി​ങ് പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സൗ​ദി​യി​ലെ റീ​ജ​ന​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം, ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് വ​ഴി വ​ന​വ​ത്ക്ക​ര​ണം തീ​വ്ര​മാ​ക്കു​ക, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ക, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​റു​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും, വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തും, ചെ​ല​വു​കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ല സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cloud seedingprojectMaccaRIYAD
    News Summary - Cloud seeding project in six areas in Saudi Arabia to ensure rain availability
    Similar News
    Next Story
    X