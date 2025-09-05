Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:50 AM IST

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ലും മ​റ്റു അ​തി​ഥി​ക​ളും സ്‌​കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ടം വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ (കെ.​ജി) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം തു​റ​ന്നു. കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ശു​ചി​ത്വ​വു​മു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ന​വീ​ക​രി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ശേ​ഷം കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും

    ഉ​ദ്ഘ​ാട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യും മാ​ർ​ഗനി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ത​ട​സ്സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് സ്‌​കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, എ​ല്ലാ വാ​തി​ലു​ക​ളും മോ​ടി​യു​ള്ള അ​ലൂമി​നി​യം വാ​തി​ലു​ക​ൾ ആ​ക്കി മാ​റ്റി. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക രൂ​പം ന​ൽ​കി സു​ര​ക്ഷ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ടാ​യ ത​റ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലും പു​തി​യ ടൈ​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബാ​ത്ത്‌​റൂ​മു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി അ​തി​ലെ എ​ല്ലാ ഫി​റ്റിങ്ങുക​ളും മാ​റ്റി. ശു​ചി​ത്വ, സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​വീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:indian schoolSaudi NewsJeddahgulf news malayalam
    News Summary - Classes begin at the renovated Indian School Kindergarten building at Jeddah International
