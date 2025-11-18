Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 Nov 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 9:55 AM IST

    സി​റ്റി​സ്‌​കേ​പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്​ റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം

    161 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​െൻറ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ
    സി​റ്റി​സ്‌​കേ​പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്​ റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി മാ​ജി​ദ് അ​ൽ​ഹു​ഖൈ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മേ​ള​യാ​യ സി​റ്റി​സ്‌​കേ​പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം. ഈ ​മാ​സം 20 വ​രെ മ​ൽ​ഹ​മി​ലെ റി​യാ​ദ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ന​ഗ​ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യും ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സി​റ്റി​സ്കേ​പ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഒ​രു ഉ​ന്ന​ത സം​ഘ​ത്തെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണി​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ത്. 20,000 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1,72,000 ആ​ളു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    121 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 450 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ 500 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ്മാ​ർ​ട്ട് ബി​ൽ​ഡി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ന​ഗ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​വി​യി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ​യും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ൽ 161 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ക​രാ​റു​ക​ളും ഡീ​ലു​ക​ളും ന​ട​ന്ന​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി മാ​ജി​ദ് അ​ൽ​ഹു​ഖൈ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്, മ​ക്ക, ജി​ദ്ദ, മ​ദീ​ന, ദ​മ്മാം എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ദി വി​പ​ണി​ക്ക് 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 15 ല​ക്ഷം ഭ​വ​ന​യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ഡി​മാ​ൻ​ഡി​െൻറ 46 ശ​ത​മാ​നം റി​യാ​ദി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ​ഹു​ഖൈ​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും റി​യാ​ദി​ൽ 7,31,000 ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, മ​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ ഹ്ര​സ്വ, ഇ​ട​ത്ത​രം കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പു​തി​യ ഭൂ​മി നി​കു​തി​യോ വാ​ട​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2024 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​ക​ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 65 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യും റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം 2024ൽ ​മൊ​ത്തം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​െൻറ 15.27 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വെ​റും നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​െൻറ ഒ​രു തെ​ളി​വാ​ണ് സി​റ്റി​സ്കേ​പ് എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

