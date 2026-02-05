Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറമദാൻ വിപണി ഉണർത്തി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 5:18 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 5:18 PM IST

    റമദാൻ വിപണി ഉണർത്തി സിറ്റി ഫ്ലവർ ‘റമദാൻ സൂഖ്’ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റമദാൻ വിപണി ഉണർത്തി സിറ്റി ഫ്ലവർ ‘റമദാൻ സൂഖ്’ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സിറ്റി ഫ്ലവർ ഒരുക്കിയ ‘റമദാൻ സൂഖ്​’ സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിസ്​റ്റ്​ ഡോ. അനിൽ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: പുണ്യമാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ വിതരണ ശൃംഖലയായ സിറ്റി ഫ്ലവർ ഒരുക്കിയ ‘റമദാൻ സൂഖിന്’ തുടക്കമായി. റിയാദിലെ ബത്ഹ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിസ്​റ്റ്​ ഡോ. അനിൽ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗായികമാരായ അഷ്ഫിയ അൻവർ, അസന നിസാർ, സിറ്റി ഫ്ലവർ മാർക്കറ്റിങ്​ മാനേജർ നൗഷാദ്, സ്​റ്റോർ മാനേജർമാരായ അനസ്, ഷാഫി എന്നിവരും റിയാദിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

    അറബ് പൈതൃകത്തി​ന്റെയും സംസ്കാരത്തി​ന്റെയും അടയാളമായ പൗരാണിക ചന്തകളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് സിറ്റി ഫ്ലവർ. ‘സൂഖ്-26’ എന്ന പേരിൽ റമദാൻ അവസാനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ വിപണനോത്സവമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറബ് നാഗരികതയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലാണ് സൂഖിന്റെ രൂപകൽപന. റമദാൻ, ഈദ് വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    റമദാനിൽ അത്യാവശ്യമായ 250-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയാദ് ബത്ഹ, സകാക്ക, ഹാഇൽ, ജുബൈൽ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക തമ്പുകൾ ഒരുക്കി. ഈത്തപ്പഴം, തേൻ, ഓട്‌സ്, പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങി റമദാൻ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതുമയുള്ള പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാ ശാഖകളിലും ലഭ്യമാണെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsInauguration of Ramadan SoukCity Flower store
    News Summary - City Flower's 'Ramadan Souk' begins operations
    Similar News
    Next Story
    X