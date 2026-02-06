Begin typing your search above and press return to search.
    6 Feb 2026 1:31 PM IST
    6 Feb 2026 1:31 PM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി ഉ​ണ​ർ​ത്തി സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ‘റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ഖ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി ഉ​ണ​ർ​ത്തി സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ‘റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ഖ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
     സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ഖ്​’ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്​ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ഖി​ന്’ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. റി​യാ​ദി​ലെ ബ​ത്ഹ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്​ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗാ​യി​ക​മാ​രാ​യ അ​ഷ്ഫി​യ അ​ൻ​വ​ർ, അ​സ​ന നി​സാ​ർ, സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്, സ്​​റ്റോ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ്, ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രും റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​റ​ബ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​​ന്റെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യ പൗ​രാ​ണി​ക ച​ന്ത​ക​ളെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ. ‘സൂ​ഖ്-26’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ വി​പ​ണ​നോ​ത്സ​വ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ് നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ പെ​രു​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സൂ​ഖി​​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന.

    റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദ് വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ലാ​ണ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ 250ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​യാ​ദ് ബ​ത്ഹ, സ​കാ​ക്ക, ഹാ​ഇ​ൽ, ജു​ബൈ​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ത​മ്പു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി. ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ, ഓ​ട്‌​സ്, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി റ​മ​ദാ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പു​തു​മ​യു​ള്ള പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

