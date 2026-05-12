Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനഴ്സസ് ദിനത്തിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 May 2026 4:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 4:12 PM IST

    നഴ്സസ് ദിനത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് ആദരവുമായി സിറ്റി ഫ്ലവർ; സൗജന്യ പർച്ചേസ് കൂപ്പണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    nurses
    cancel

    റിയാദ്: അന്താരാഷ്​ട്ര നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലെ നഴ്സുമാർക്കായി പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനമായ സിറ്റി ഫ്ലവർ. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ നഴ്സുമാരുടെ നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    സിറ്റി ഫ്ലവറി​െൻറ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻറിൽ നിന്നും 100 സൗദി റിയാലിന് ഷോപ്പിങ്​ നടത്തുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് 25 റിയാലി​​െൻറ പർച്ചേസ് കൂപ്പൺ തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, സ്​റ്റേഷനറി, വാച്ചുകൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്. നഴ്സസ് ദിനത്തിൽ (ചൊവ്വാഴ്​ച) മാത്രമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സൗദി അറേബ്യയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സുമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫറിന് അർഹതയുള്ളത്.

    ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി നഴ്സുമാർ തങ്ങളുടെ ആശുപത്രി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സിറ്റി ഫ്ലവർ മാനേജ്മെൻറ്​ അറിയിച്ചു. നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ നേർന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആദരമർപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Special OfferCity FlowerNurses' DaySaudi Arabia News
    News Summary - City Flower honors nurses on Nurses' Day; announces free purchase coupons
    Similar News
    Next Story
    X