സൗദിയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശം വാനോളമുയർത്തി സിറ്റി ഫ്ലവർ ‘വേൾഡ് കപ്പ് മാഡ്നസ്’; വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഷോപ്പിങ്​ ഉത്സവം

സൗദിയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശം വാനോളമുയർത്തി സിറ്റി ഫ്ലവർ ‘വേൾഡ് കപ്പ് മാഡ്നസ്’; വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഷോപ്പിങ് ഉത്സവംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തെ അവിസ്മരണീയമായ ഷോപ്പിങ് അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ സിറ്റി ഫ്ലവർ ഒരുങ്ങുന്നു. ‘സിറ്റി ഫ്ലവർ വേൾഡ് കപ്പ് മാഡ്നസ്’ എന്ന പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആകർഷകമായ വമ്പൻ ഓഫറുകളാണ് മാനേജ്മെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബത്ഹയിലെ സിറ്റി ഫ്ലവർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ അൻവർ സാദത് നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിെൻറ ഭാഗമായി റഷീദ് ദയ കേക്ക് മുറിച്ചു. സിറ്റി ഫ്ലവർ ഭാരവാഹികളായ അഹമ്മദ് കമ്പായതിൽ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ നൗഷാദ്, സ്റ്റോർ മാനേജർമാരായ അനസ്, ശരീഫ് പട്ടാമ്പി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ശരത് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഈ മാസം 18, 19, 20 (വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഈ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുക. നൂറുകണക്കിന് ജനപ്രിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ‘എക്സ്ക്ലൂസീവ് കില്ലർ ഓഫറുകളും’ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വമ്പൻ വിലക്കുറവുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഷോപ്പിങ് ഉത്സവം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഗ്രോസറി, ഫ്രെഷ് ഫുഡ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, ഫാഷൻ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കും. സൗദിയിലുടനീളമുള്ള സിറ്റി ഫ്ലവറിെൻറ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഈ ഓഫറുകൾ ഒരേസമയം ലഭ്യമാകുമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ് അറിയിച്ചു.
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