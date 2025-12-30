Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:08 PM IST

    സിറ്റി ഫ്ലവർ അബഹ ശാഖ നാളെ​ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും

    സിറ്റി ഫ്ലവർ അബഹ ശാഖ നാളെ​ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും
    റിയാദ്​: പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് സൗദി തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അബഹയിൽ സിറ്റി ഫ്ലവറി​ന്റെ പുതിയ ശാഖ ബുധനാഴ്​ച പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച്​ ആദ്യ 100 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 റിയാലി​ന്റെ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ സൗജന്യമായി നൽകും. ജനുവരി അഞ്ച്​ വരെ പ്രത്യേക വിലക്കിഴിവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്​ അറിയിച്ചു. സൗദിയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ വിതരണ ശൃംഖലയായ സിറ്റി ഫ്ലവറിന്റെ അബഹ ശാഖ വിവിധ ശ്രേണിയിലുളള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

    സഊദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ്‌ സ്ട്രീറ്റിൽ ടൗൺ സെൻററിലാണ് പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്​ സ്​റ്റോർ. വൈകുന്നേരം നാലിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യ 100 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 50 റിയാലി​ന്റെ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. 100 റിയാലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് 50 റിയാലി​ന്റെ വൗചർ നേടാൻ അവസരം ലഭിക്കുക.

    ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ വർധക ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഫാഷൻ ജൂവലറി, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, മെൻസ്‌വെയർ, കിഡ്‌സ് വെയർ, ലേഡീസ് വെയർ, ഹൗസ്‌ഹോൾഡ്‌സ്, സ്‌റ്റേഷനറി, അടുക്കള സാമഗ്രികൾ, പ്ലാസ്​റ്റിക്‌സ്, ഹോം ലിനെൻ, ബാഗ്‌സ്, ലഗേജ്, വാച്ചുകൾ, ടോയ്‌സ് എന്നിവക്ക് പുറമെ സ്വീറ്റ്‌സ്, ചോക്ലേറ്റ്, ബേക്കറി, പയർവർഗങ്ങൾ, ഡ്രൈഫ്രൂട്‌സ്, ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ടളമെൻറുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരമാണ് പുതിയ ഷോറൂമി​ന്റെ പ്രത്യേകത. അന്താരാഷ്​ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ ശേഖരവും പുതിയ ശാഖയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു.

