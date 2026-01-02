Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Jan 2026 4:05 PM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 4:05 PM IST

    സിറ്റി ഫ്ലവർ അബഹ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    സിറ്റി ഫ്ലവർ അബഹ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    സിറ്റി ഫ്ലവവറി​ന്റെ പുതിയ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെൻറ്​ സ്​റ്റോര്‍ അബഹയിൽ ഫ്ലീരിയ ഗ്രൂപ് ചെയര്‍മാന്‍ ഫഹദ് അബ്​ദുല്‍കരീം അല്‍ ഗുറെമീല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജനകീയ റീട്ടെയില്‍ ശൃംഖലയായ സിറ്റി ഫ്ലവറി​​ന്റെ പുതിയ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെൻറ്​ സ്​റ്റോര്‍ അബഹയിൽ ഫ്ലീരിയ ഗ്രൂപ് ചെയര്‍മാന്‍ ഫഹദ് അബ്​ദുല്‍കരീം അല്‍ ഗുറെമീല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങില്‍ സീനിയര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഇ.കെ. റഹീം, എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര്‍ മൊഹസിന്‍ അഹമ്മദ് കോയ, ഡയറക്ടര്‍ റാഷിദ് അഹമ്മദ് കോയ, ചീഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര്‍ അന്‍വര്‍ സാദത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ ഫിനാന്‍സ് ഹസീബ് റഹ്​മത്ത്, ഓപ്രറേഷന്‍ മാനേജര്‍ അഭിലാഷ് നമ്പ്യാര്‍, സീനിയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്​ മാനേജര്‍ നിബിന്‍ ലാല്‍, മാര്‍ക്കറ്റിങ്​ മാനേജര്‍ ഇ.കെ. നൗഷാദ്, സ്​റ്റോര്‍ മാനേജര്‍ നാഷിദ് എന്നിവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

    ഉദ്ഘാടന വില്‍പനയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വന്‍ കില്ലര്‍ ഓഫറുകള്‍ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ മറ്റനേകം ആകര്‍ഷണമായ ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. എല്ലാം ഒരുകുടക്കീഴില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ സ്​റ്റോര്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗദിയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ വിതരണ ശൃംഖലയായ സിറ്റി ഫ്ലവറിന്റെ അബഹ ശാഖ വിവിധ ശ്രേണിയിലുളള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. സഊദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ്‌ സ്ട്രീറ്റിൽ ടൗൺ സെൻററിലാണ് പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്​ സ്​റ്റോർ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

    ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ വർധക ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഫാഷൻ ജൂവലറി, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, മെൻസ്‌വെയർ, കിഡ്‌സ് വെയർ, ലേഡീസ് വെയർ, ഹൗസ്‌ഹോൾഡ്‌സ്, സ്‌റ്റേഷനറി, അടുക്കള സാമഗ്രികൾ, പ്ലാസ്​റ്റിക്‌സ്, ഹോം ലിനെൻ, ബാഗ്‌സ്, ലഗേജ്, വാച്ചുകൾ, ടോയ്‌സ് എന്നിവക്ക് പുറമെ സ്വീറ്റ്‌സ്, ചോക്ലേറ്റ്, ബേക്കറി, പയർവർഗങ്ങൾ, ഡ്രൈഫ്രൂട്‌സ്, ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്‌മെൻറുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരമാണ് പുതിയ ഷോറൂമി​ന്റെ പ്രത്യേകത. അന്താരാഷ്​ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ ശേഖരവും പുതിയ ശാഖയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു.

    Girl in a jacket

    City Flower store City Flower Department Store new showroom opening
    City Flower Abaha branch inaugurated
