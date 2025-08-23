Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആഗ​സ്റ്റ് 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആഗ​സ്റ്റ് 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    സി​റ്റി ക്ല​ബ്ബ് യാം​ബു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ആഗ​സ്റ്റ് 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് 2025 സീ​സ​ൺ 1’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് യാം​ബു​വി​ലെ റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം യാം​ബു അ​ൽ ഹി​ജ്ജി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും പ്ര​ത്യേ​കം ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, മോ​നി​ഷ് തു​ട​ങ്ങി യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പി​നും കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഫ​റൂ​ക്ക് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​ഷ​റ​ഫ് മം​ഗ​ലാ​പു​രം, ആ​സി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

