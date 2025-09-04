Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 1:13 PM IST

    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫ്ര​ൻ​സ് ഉം​ല​ജ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫ്ര​ൻ​സ് ഉം​ല​ജ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ

    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫ്ര​ൻ​സ് ഉം​ല​ജ് ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    യാം​ബു: സി​റ്റി ക്ല​ബ് യാം​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് 2025 സീ​സ​ൺ ഒ​ന്ന്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഫ്ര​ൻ​സ് ഉം​ല​ജ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. യാം​ബു​വി​ലെ റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഫ്ര​ൻ​സ് ഉം​ല​ജ് ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​ത്.

    യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​ആ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി, എം.​ടെ​ക്, താ​ജ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, ഹെ​ക്‌​നെ​സ് ക്യാ​മ്പ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വി​ധ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ​ക്കും പ്രൈ​സ് മ​ണി​ക്കും വേ​ണ്ടി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 12 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​റാ​ട്കോ മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ കു​റ​ക​ത്താ​ണി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് (ന​വോ​ദ​യ), ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), ആ​സി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (ഹെ​ക്ന​സ്), ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നി​സാ​ർ (ബു​ർ​ജ് അ​ൽ ഷാ​ഹിം), ജാ​ഫ​ർ (പെ​പ്പ​ർ പാ​ല​സ്), സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (അ​റാ​ട്കോ) എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ നൗ​ഫ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ, അ​ക്ബ​ർ തി​രൂ​ർ (താ​ജ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

