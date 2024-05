cancel camera_alt സോഹൻ റോയ്​ By സാജിദ്​ ആറാട്ടുപുഴ ദമ്മാം: സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം ആ മേഖലയെ പരിഷ്​കരിച്ചെടുക്കുകയെന്ന കടമകൂടിയാണ്​ താൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന്​ പ്രശസ്​ത എഴുത്തുകാരനും, സംവിധായകനും, സംരംഭകനുമായ സോഹൻ റോയ്​. സൗദിയിൽ നടക്കുന്ന ‘ഷിപ്​ടെക്​’ എക്​സിബിഷനിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അദ്ദേഹം ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമ’ത്തോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന്​ അന്താരാഷ്​ട്ര വേദികളിലേക്കു​ വളർന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൂടിയാണ്​ സോഹൻ റോയ്​. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്​ ആദ്യമായി നേരിട്ട്​ ഓസ്​കാറിനു​ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 'ഡാം 999' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചരിത്രം രചിച്ചാണ്​ സോഹൻ റോയ്​ സിനിമാലോകത്ത്​ തന്റെ സാമ്രാജ്യം ഉറപ്പിച്ചത്​. സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന്​ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത്​ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടാണ്​ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയമാകുന്നത്​. ഒമ്പത് രീതിയിൽ സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ താൻ ആ സിനിമ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് സോഹൻ റോയ്​ പറഞ്ഞു. എവിടുന്ന്​ തുടങ്ങണം എന്നത്​ ആദ്യ അന്വേഷണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച സിനിമക്കാരനാണ്​ സത്യജിത്​ റെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്​ ബോളിവുഡിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയെന്നത്. ​അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 1963ൽ 'ഏലിയൻ' എന്നൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു . ഒരു ഏലിയൻ ആസാമിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതാണ്​ കഥ. കൊളംബിയൻ പിക്​ച്ചേഴ്​സുമായി ചേർന്ന്​ പ്ലാൻ ചെയ്​ത ഈ ചിത്രം പക്ഷെ തടസ്സങ്ങളിൽ പെട്ട്​ 15 വർഷത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്​ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ സിനിമയാണ്​ പിന്നീട്​ സ്​പിൽബർഗ്​ എ.ടി.എൻ എന്ന സിനിമയാക്കിയത്​​. അതി​ന്‍റെ സ്​റ്റോറി ബോർഡ്​ വരച്ചത്​ ഇന്ത്യയുടെ സത്യജിത്​റേയാണ്​. അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത്​നിന്ന്​ തുടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യം. ബോളിവുഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്​ സിനിമ ചെയ്​താലേ അവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനാകൂ. സ്വപ്​ങ്ങൾ വരച്ചു​വെച്ച്​ താനത്​ പഠിക്കാനിറങ്ങി. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മുല്ലപെരിയാർ ​വിഷയം സനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്​ അങ്ങനെയാണ്​. ബോളിവുഡിൽപോയി ഡി​പ്ലോമ എടുത്ത്​, ലൈബ്രറികളിൽനിന്ന്​ നിരവധി പുസ്​തകങ്ങൾ വായിച്ച്​ അതിനെക്കുറിച്ച്​ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അത്​ അന്ന്​ പറഞ്ഞുതരാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലിൽ വേണം അത്​ ഷൂട്ട്​ചെയ്യാൻ. ഓസ്​കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സിനിമ ചെയ്യുയെന്നത്​ ഒരു പ്രോജക്​ടാണ്​. നിരവധി കടമ്പകൾ കടക്കണം. മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ്​ കണ്ടത്​ 17ാം വയസിൽ. അന്നു മുതലുള്ള ആഗ്രമാണ്​ 3 ഡി യിൽ സിനിമ ചെയ്യുകയെന്നത്​. പക്ഷെ കപ്പലിലെ ഷൂട്ടിംഗിൽ അത്​ സാധ്യമല്ല. 2 ഡിയിൽ ഷൂട്ട്​ ചെയ്​ത്​ 3 ഡിയിലേക്ക്​ കൺവർട്ട്​ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക്​ മുന്നിൽ മാതൃകകളില്ലായിരുന്നു. തന്റെ എല്ലാ സാമ്പാദ്യവും എടുത്തുവെച്ചു. 10 മില്ല്യൻ ഡോളർ കടം വാങ്ങി സിനിമ ചെയ്യരുതെന്ന്​ മാത്രമായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ നിർദേശം. നാല്​ വർഷത്തെ പ്രോജക്​ടായി അത്​ പ്ലാൻ ചെയ്​തു. ഷിപ്പിലെ ഷുട്ടിംഗിന്റെ കടമ്പകൾ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞുതീർക്കാനാവില്ല. തന്റെ സ്വപ്​നങ്ങൾക്കു​വേണ്ടി തന്റെ സമ്പാദ്യം മാറ്റിവെക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ മനസ്സിൽ. വാട്ടർ ഗ്രാഫിയും, 2ഡിയിൽ നിന്ന്​ 3 ഡിയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ഉൾപ്പെടെ കടമ്പകൾ ഏറെ ഉള്ളപ്പോഴും എല്ലാ ടെക്​നീഷ്യൻമാരും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിർബന്ധം. ഭൂമിയുടെ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബൾജിയത്തിലെ ലോകോത്തര സ്​റ്റുഡിയോവിൽ പോയാണ്​ അത്​ ചെയ്​തത്​. പക്ഷെ അതി​ന്‍റെ ടെക്​നീഷ്യന്മാരെ മുംബെയിൽനിന്ന്​ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഓസ്​കാറിൽ അതിന്​ അഞ്ച് സെലക്​ഷൻ കിട്ടി. പക്ഷെ മുല്ലപെരിയാർ പ്രശ്​നം രൂക്ഷമായതോടെ തമിഴ്​നാട്​ സിനിമ നിരോധിച്ചു. തിയറ്ററുകളോ, ടിവി ചാനലുകളോ അത്​ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇപ്പോഴും എല്ലാ മൂന്ന്​ മാസമാകുമ്പോഴും അവർ നിരോധനം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 23 കോടി രൂപയാണ്​ അതിലുടെ നഷ്​ടമുണ്ടായത്​. പക്ഷെ എനിക്കത്​ നഷ്​ടമല്ല. ഈ സിനിമയുമായി ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു. അന്ന്​ ദിനവും 50,000 ൽ അധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങിൽനിന്ന്​ മുല്ലപ്പെരിയാർ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്​. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ ഒമാൻ ഫിലിം ഫെസ്​റ്റുൾപ്പെടെ 600 ൽ അധികം ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ ഇത്​പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മാരിടൈം മേഖലയിൽ 63 രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന്​ ഉലകം ചുറ്റുമ്പോഴും മലയാളവും, കവിതകളും മറക്കാതെകൊണ്ട്​ നടക്കുന്ന സോഹൻ റോയ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ കവിതകളെഴുതി ഗിന്നസ്​ ബുക്കിലുമെത്തി. 100 ലധികം ആൽബങ്ങൾ റിലീസ്​ ചെയ്തു​. പിന്നീട്​ ചെയ്​ത ഡോക്യൂമെന്‍ററി സിനിമകളെല്ലാം ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി. മലയാളികൾ സിനിമ കാണാനും പഠിക്കണം എന്നത്​ തന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സിനിമ വലിയ സ്​ക്രീനിൽ കാണാനുള്ളതാണ്​. അത്​ മൊബൈലിൽ കാണുന്നവരും, വ്യാജ പതിപ്പ്​ കാണുന്നവരും സിനിമയെ കൊല്ലുകയാണ്​. പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമുണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത്​ ഏരിസ്​ സിനിമ തുടങ്ങി. ഇന്നും അത്​ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തിയറ്ററാണ്​. അതിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ്​ ഇങ്ങനെയും സിനിമയുണ്ടെന്ന്​ പലർക്കും മനസ്സിലായത്​. ഇന്ത്യൻ സിനിമ മേഖല ലോകനിലവാരത്തിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്​ താൻ ഉൾപടെയുള്ളവർ ചെയ്​തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്​. ‘ആടുജീവിത’ത്തെ ഓസ്​കാറിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഏരിയസ്​ ഗ്രൂപ്പാണ്​. എങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് ​ആളാകാൻ നിൽക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ളത്​ ചെയ്യുക എന്നതാണ്​ തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സോഹൻ റോയ്​ പറഞ്ഞു നിർത്തി. Show Full Article

Cinema is not only my dream but also my duty to the society -Sohan Roy