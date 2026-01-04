Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Jan 2026 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 8:22 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര​ആഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര​ആഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്​​മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ ക​മ്മി​റ്റി ക്രി​സ്മ​സും പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​നൈ​സ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ലി ക​രു​വ​റ്റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി തോ​മ​സ്, ജി​ജോ, നൗ​ഷാ​ദ്, മ​ധു, സ​ജീ​ർ, ജ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ്ര​ദേ​ശി​ക ഗാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 2026-ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. ഹ​ക്കീം, മു​സ്ത​ഫ, അ​ഷ​റ​ഫ്, അ​ടൂ​ർ സു​രേ​ഷ്, റ​ഫീ​ഖ്, ജ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

