    Saudi Arabia
    28 Aug 2025 8:51 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 8:51 AM IST

    സൗ​ദി ഊ​ർ​ജ, മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന

    Chinese Commerce Minister Wang Wentao receives Saudi Investment Minister Khalid Al-Falih in Beijing
    ചൈ​നീ​സ് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി വാ​ങ് വെ​ന്റാ​വോ സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹി​നെ ബെ​യ്‌​ജി​ങ്ങിൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യി പു​തി​യ ഊ​ർ​ജ, മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി എ​ൻജിനീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൈ​നീ​സ് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി വാ​ങ്‌ വെ​ന്റാ​വോ ആ​ണ് രാ​ജ്യ​താ​ല്പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് വ്യാ​പാ​ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക്ക് റി​യാ​ദി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ബെ​യ്‌​ജിം​ങ്‌ തേ​ടി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽപന്ന​ങ്ങ​ള​ക്ക് അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ചൈ​ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബെ​യ്‌​ജിംങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ 'ബെ​ൽ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സം​രം​ഭ​ത്തെ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ 'വി​ഷ​ൻ 2030' പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചൈ​ന​യു​ടെ വാ​ങ്‌ വെ​ന്റാ​വോ എ​ൻജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര അ​ള​വ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ചൈ​നീ​സ് ക​സ്റ്റം​സ് ഡേ​റ്റ പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ചൈ​ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് 5000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വി​ല​വ​രു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റു. സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ, സ​ലൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ച​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

