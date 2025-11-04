Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി പൗരന്മാർക്കുള്ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:45 PM IST

    സൗദി പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് 2026 അവസാനം വരെ നീട്ടി ചൈന

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് 2026 അവസാനം വരെ നീട്ടി ചൈന
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയതായി ചൈനീസ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നീക്കം.

    നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി മുൻകൂർ വിസ എടുക്കാതെ തന്നെ സൗദി പൗരന്മാർക്ക് ചൈനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഈ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നു. യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും രണ്ട് ജനതകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bilateral RelationChinese governmentSaudhi-China CooperationVisa Exemption
    News Summary - China extends visa exemption for Saudi citizens till end of 2026
    Similar News
    Next Story
    X