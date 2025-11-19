Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:53 PM IST

    ആനന്ദി​െൻറ നോവലുകൾ ചർച്ച ചെയ്​ത്​ ചില്ലയുടെ ഒക്ടോബർ വായന

    ആനന്ദി​െൻറ നോവലുകൾ ചർച്ച ചെയ്​ത്​ ചില്ലയുടെ ഒക്ടോബർ വായന
    റിയാദിലെ ചില്ല സർഗവേദിയുടെ ഒക്​ടോബർ പരിപാടിയിൽ സതീഷ് വളവിൽ വായനക്ക്​ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

    റിയാദ്: റിയാദിലെ ചില്ല സർഗവേദിയുടെ ഒക്​ടോബർ വായനയിൽ നീതി, നിയമം, അധികാരം, രാഷ്​ട്രസ്വത്വം, സമൂഹികജീവിതം, മാനവികത എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആനന്ദി​െൻറ നോവലുകൾ ചർച്ച ചെയ്​തു. എക്കാലത്തും അഭയാർഥികളെ സൃഷ്​ടിക്കുന്ന രാഷ്​ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ‘അഭയാർഥികൾ’ എന്ന നോവൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സതീഷ് വളവിൽ വായനക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

    പലകാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്ന ‘ഗോവർധ​െൻറ യാത്രകൾ’ എന്ന നോവലി​െൻറ വായന നാസർ കാരക്കുന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. തൂക്കുകയറിന് പാകമായ കഴുത്തുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തി കുറ്റവാളിയാക്കി തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള അധികാരയുക്തി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്​ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആഴമുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്.

    ‘വ്യാസനും വിഘ്‌നേശ്വരനും’ എന്ന കൃതിയുടെ വായന സുരേഷ് ലാൽ പങ്കുവച്ചു. ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കിയാൽ അതിനെ ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ധർമമെന്ന് സുരേഷ് ലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആനന്ദി​െൻറ ആദ്യ നോവലായ ആൾക്കൂട്ടത്തി​െൻറ വായന വിപിൻ കുമാർ പങ്കുവച്ചു. ജീവിതംകൊണ്ടും തൊഴിലും ആവശ്യങ്ങളും കൊണ്ട്​ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരുടെ വഴികളും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലെ ഏകാന്ത സഞ്ചാരങ്ങളും ദാർശനിക പ്രശ്‌നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൃതി.

    ‘അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ’ എന്ന നോവലി​െൻറ വായന ഷിംന സീനത്ത് നിർവഹിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തോ വ്യവസ്ഥയിലോ നിന്ന്​ പുറത്തക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്രയുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ നോവൽ തുടർച്ചയുള്ള മുറിവാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഷിംന പറഞ്ഞു. മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ തടവുകാരെയും ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണരെയും ഉപയോഗിച്ച് അതിനിഗൂഢ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്​റ്റേറ്റി​െൻറ അധികാര ചൂഷണത്തി​െൻറയും നീതി നിഷേധത്തി​െൻറയും കഥ പറയുന്ന മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നോവലി​െൻറ വായന എം. ഫൈസൽ നിർവഹിച്ചു.

    ജോമോൻ സ്​റ്റീഫ​െൻറ ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചു. ബീന മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഫൈസൽ കൊണ്ടോട്ടി, വി.പി. ഇസ്മാഈൽ, സുനിൽ, അബ്​ദുൽ നാസർ, മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ വടകര എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ചർച്ചകൾ ഉപസംഹരിച്ച്​ സീബ കൂവോട് സംസാരിച്ചു.

