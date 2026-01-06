Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 2:33 PM IST

    സൗദിയിൽ ‘പുതിയ ചക്രവാളം’ അരങ്ങിന് പുതിയ വെളിച്ചമേകി ദമ്മാമിൽ കുട്ടികളുടെ നാടകം

    സൗദിയിൽ ‘പുതിയ ചക്രവാളം’ അരങ്ങിന് പുതിയ വെളിച്ചമേകി ദമ്മാമിൽ കുട്ടികളുടെ നാടകം
    ദ​മ്മാം ആ​ർ​ട്സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നാ​ട​കം ‘പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള’​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദ​മ്മാം: അ​റ​ബ് നാ​ട​ക​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ന​ൽ​കി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റി​യ ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൽ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​വാ​ലി​സ് തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട​ക​ത്തി​ന്​ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​സി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ഥ പ​റ​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കാ​വ്യ​നാ​ട​ക​ത്തെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യാ​ണ് ‘പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ളം’ എ​ന്ന നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. സ​മ​കാ​ലി​ക സം​ഭ​വ​ത്തെ ക​വി​ത​യും അ​ഭി​ന​യ​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ക​വി​ത​യു​ടെ​യും ഗ​ദ്യ​ത്തി​െൻറ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലെ ഓ​രോ രം​ഗ​ത്തി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഡോ. ​അ​ദീം അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ര​ചി​ച്ച് യൂ​സു​ഫു​ൽ ഹ​ർ​ബി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്​​ത നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ത​വ്വ, ഹൗ​റ അ​ൽ മ​ർ​യം, ജ​വാ​ദ് അ​ൽ സ​യേ​ഗ്, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​ലൈ​മാ​നി, ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഷു​വൈ​ഷ്, അ​ലി അ​ൽ ജാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ അ​സ്‌​വാ​ദ് ഗാ​ന​ര​ച​ന​യും സം​ഗീ​ത​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​സു​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി രം​ഗ​പ​ടം ഒ​രു​ക്കി. ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ വെ​ളി​ച്ച വ്യ​ന്യാ​സ​വും ഇ​ക്രം അ​ൽ ഒ​മാ​രി വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ ചു​മ​ത​ല​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ, ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഡോ. ​അ​ദീം അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കാ​നും യു​വാ​ക്ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും നാ​ട​ക താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നാ​ട​ക​മെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ യൂ​സു​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ത്വ​ത്തെ​യും അ​തി​െൻറ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള​മാ​യും രാ​ജ്യം നേ​ടി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സൗ​ദി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​െൻറ​യും ക​ല​യു​ടെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​െൻറ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​ൽ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, ല​ളി​ത​മാ​യ കാ​വ്യാ​ത്മ​ക നാ​ട​ക ശൈ​ലി​യി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കു​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് കാ​വ്യ നാ​ട​കം വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രു ഇ​രു​ണ്ട ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല നാ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ത് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നാ​ട​കം മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ക​യും പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​​ന്റെ വെ​ള്ളി​വെ​ളി​ച്ചം ഒ​രു നാ​ടി​നെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് നാ​ട​കം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:newsDammamChildrengulfSaudi Arabia
    News Summary - Children's play in Dammam sheds new light on 'New Horizons' stage in Saudi Arabia
