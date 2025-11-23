Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽയാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 7:51 AM IST

    അൽയാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    അൽയാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​ന ആഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​

    Listen to this Article

    റിയാദ്: അൽ യാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആകർഷകമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.ജി, പ്രൈമറി, ബോയ്സ്, ഗേൾസ്, വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംയുക്തമായാണ് ആഘോഷം നടന്നത്. സ്കൂളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ഒരുക്കി. പാട്ടും ഡാൻസും ഫാൻസി ഡ്രസ്, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളെല്ലാം ആകർഷകമായി.

    ചാച്ചാജിയുടെ വേഷത്തിൽ കുട്ടികളും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. അൽ യാസ്മിൻ കോംപ്ലക്സ് മാനേജർ അബ്ദുൽ ഇലാഹ് അൽ മൊയ്‌ന, മുദീറ ഹാദിയ, ഫാത്തിമ, ബതൂൽ, സൈനബ് (പി.ആർ.ഒ), ബോയ്സ് വിഭാഗം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ റഷീദ്, മുഹമ്മദ്‌ അൽത്താഫ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ആൻഡ്‌ സി.ഒ.ഇ സുബി ഷാഹിർ, ഗേൾസ് വിഭാഗം ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിഖത്ത് അഞ്ജും, കെ.ജി. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് റിഹാന അംജത്, റഹീന ലത്തീഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsChildren's Day Celebration
    News Summary - children's day celebration
    Similar News
    Next Story
    X