    Saudi Arabia
    17 Nov 2025 2:12 PM IST
    17 Nov 2025 2:12 PM IST

    ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ശി​ശു ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട് ശി​ശു​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തു​ക​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​െൻറ​യും പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു നെ​ഹ്‌​റു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ, പി.​പി.​എം. അ​ശ്റ​ഫ്, അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

